Накануне в Бурятии сгорела баня
Утром 21 августа в посёлке Усть-Муя Муйского района в результате пожара сгорела баня. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Главного управления МЧС России по Республике Бурятия напоминает основные правила пожарной безопасности:
- Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымовые каналы на предмет появления трещин. Желательно, чтобы работы по очистке сажи проводились специалистами;
- При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что всё топливо прогорело;
- При строительстве необходимо выбрать правильное, и, главное, безопасное место расположения бани;
- Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распространяется и на дом, если он расположен близко или даже под одной крышей.
Жителей Бурятии призывают проверять дымовые трубы на трещины
Происшествия, Фото:
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