Жителей Бурятии призывают проверять дымовые трубы на трещины

Накануне в Бурятии сгорела баня



Утром 21 августа в посёлке Усть-Муя Муйского района в результате пожара сгорела баня. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.



Главного управления МЧС России по Республике Бурятия напоминает основные правила пожарной безопасности:



- Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымовые каналы на предмет появления трещин. Желательно, чтобы работы по очистке сажи проводились специалистами;



- При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что всё топливо прогорело;



- При строительстве необходимо выбрать правильное, и, главное, безопасное место расположения бани;



- Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распространяется и на дом, если он расположен близко или даже под одной крышей.





