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Жителей Бурятии призывают проверять дымовые трубы на трещины

Жителей Бурятии призывают проверять дымовые трубы на трещины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Накануне в Бурятии сгорела баня

Утром 21 августа в посёлке Усть-Муя Муйского района в результате пожара сгорела баня. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Главного управления МЧС России по Республике Бурятия напоминает основные правила пожарной безопасности:

- Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымовые каналы на предмет появления трещин. Желательно, чтобы работы по очистке сажи проводились специалистами;

- При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что всё топливо прогорело;

- При строительстве необходимо выбрать правильное, и, главное, безопасное место расположения бани;

- Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распространяется и на дом, если он расположен близко или даже под одной крышей.


пожар
 
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