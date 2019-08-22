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Авиация МЧС доставила пожарных на север Бурятии

Авиация МЧС доставила пожарных на север Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Для тушения лесного пожара задействовано 56 пожарных-десантников

За прошедшие сутки борт Ми-8 МЧС России привлекался для переброски парашютистов-пожарных и необходимого груза в Северо-Байкальском районе Бурятии. Вертолёт применялся на передислокацию 56 пожарных-десантников.

Из-за со сложной лесопожарной обстановкой на территории Северо-Байкальского района продолжает действовать режим ЧС.

Основная задача экипажей связана с защитой населённых пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы природных пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
лесные пожары
 
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