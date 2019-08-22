Авиация МЧС доставила пожарных на север Бурятии  

Для тушения лесного пожара задействовано 56 пожарных-десантников
За прошедшие сутки борт Ми-8 МЧС России привлекался для переброски парашютистов-пожарных и необходимого груза в Северо-Байкальском районе Бурятии. Вертолёт применялся на передислокацию 56 пожарных-десантников.
Из-за со сложной лесопожарной обстановкой на территории Северо-Байкальского района продолжает действовать режим ЧС.
Основная задача экипажей связана с защитой населённых пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы природных пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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