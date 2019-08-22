В Бурятии поймали очередного «чёрного лесоруба»

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности



В Кижингинском районе Бурятии во время рейда в лесу Нижнекодунского лесничества в шести километрах от села Орот участковый задержал подозреваемого в незаконной рубке. 42-летний мужчина переносил древесину с места заготовки к трактору. Документов, разрешающих рубку и перевозку леса, у него не оказалось.



Всего «чёрный лесоруб» спилил около шести кубометров сосен. Ущерб оценивается в сумму более 34 тысяч рублей.



Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи. Не работает. С места происшествия изъяли заготовленный лес, бензопилу, трактор. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

