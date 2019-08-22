Они вместе отмечали продажу машины
В полицию обратился 65-летний житель Краснокаменска и сообщил о краже у него из сумки 117 тысяч рублей. Накануне пенсионер продал свою машину и решил отпраздновать это событие со своим знакомым. После застолья мужчина пошёл домой, а приятель предложил его проводить. На лестнице в подъезде пожилой мужчина оступился и у него открылась барсетка. В этот момент его друг стащил 117 тысяч рублей из сумки.
- Подозреваемого доставили в отдел полиции, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится в изоляторе временного содержания,- сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец украл у друга более 100 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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