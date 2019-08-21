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В Бурятии мужчина незаконно рубил сосны

В Бурятии мужчина незаконно рубил сосны
Происшествия, 
Древесину он заготовил на особо охраняемой природной территории

Во время патрулирования в лесах Заиграевского района участковый лесничий с сотрудником полиции увидели автомобиль, выезжающий из лесного массива.

Оказалось, что автомобиль был гружён заготовленной древесиной, но правоустанавливающих документов на рубку деревьев у водителя не было. Правонарушитель заготовил около 5 кубометров сосны на особо охраняемой природной территории. Ущерб, причинённый лесному фонду составил более 167 тысяч рублей.

Правонарушителем оказался 25-летний житель села Новоильинск Заиграевского района.

Незаконно заготовленная древесина, бензопила и автомобиль «ЗИЛ» были изъяты.

- В отношении правонарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
черные лесорубы
 
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