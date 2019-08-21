На Байкале в Бурятии поймали браконьеров с омулем

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Они пытались уйти от преследования



15 августа во время рейда госинспекторы ФГБУ «Заповедное Подлеморье» совместно с бойцами ОМОН задержали двух жителей посёлка Усть-Баргузин. В их лодке обнаружили 354 омуля, 3 сига и два мешка с сетями.



Браконьеры, увидев моторные лодки охраны, пытались уйти от преследования. В процессе задержания один из мужчин оказал активное сопротивление, лодка госинспекции получила повреждение носовой части.



- У подозреваемых забрали лодку и лодочный мотор. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» (256 УК РФ). По факту оказания сопротивления и высказывания угроз в адрес госинспекторов в правоохранительные органы направлено заявление. Ведутся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

