Двое забайкальцев отдали мошенникам более двух миллионов рублей

Жители края продолжают верить мошенникам и отдавать им крупные суммы денег
В отдел полиции обратился 66-летний житель Читы и сообщил, что стал жертвой мошенников. Ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился работником прокуратуры. В ходе разговора собеседник сообщил пожилому человеку, что сотрудники полиции задержали группу мошенников, которые ранее незаконно сняли с его счета деньги. Аферист сообщил, что мужчине положена денежная компенсация.
Затем пенсионеру снова позвонили и сообщили о зачислении компенсации на счет его банковской карты, которая «оказалась заблокирована». Для разблокировки карты мужчине надо было перевести лже-сотруднику денежную сумму на указанный счет. На протяжении двух недель пенсионер переводил деньги по требованию мошенника.
Пожилой мужчина обратился в полицию, когда понял, что его обманывают. В общей сложности читинец перевел мошенникам 1 021 000 рублей.
В этот же день в полицию обратилась женщина и сообщила, что аферисты обманом украли у нее 1 200 000 рублей. Она рассказала, что ей позвонили и предложили подзаработать на биржевых ставках. Для участия в торгах ей нужно было установить на компьютер программу, открыть специальный счет и предоставить доступ к банковским картам.
Мошенники перевели все деньги с карт жертвы и заверили ее в том, что она сможет вывести их из оборота в любой момент. Спустя время женщина изъявила желание вернуть свои деньги, однако лже-брокеры препятствовали этому под различными предлогами. Вскоре ей предложили оформить страховку денег. Для этого она оформила кредит в банке и перевела мошенникам около 400 тысяч рублей. Звонившие перестали выходить на связь с читинкой.
По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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