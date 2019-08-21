В Иркутской области 12-летний мальчик спас тонущего ребёнка

Он бросился в воду прямо в одежде



В посёлке Прибрежный Братского района 12-летний Владислав спас тонущего мальчика. Десятилетний мальчик начал тонуть в реке Илирка во время купания. Подросток услышал крики о помощи и не раздумывая бросился на помощь прямо в одежде, сообщает «Вести Иркутск».



- Я ещё когда бежал, думал, ого там сколько плыть, в такую даль. Но пришлось сразу прыгать. Под водой он был. Мне пришлось несколько раз нырнуть, чтобы его достать. Я вытащил его на берег, - рассказал юный герой.



Затем, по его словам, он перевернул мальчика на живот, тогда к ним подошли рыбаки и оказали первую помощь.



Подросток дождался, когда спасённый мальчик задышит, и пошел домой. За этот поступок главы посёлка и Братского района вручили Владиславу грамоты, больше всего благодарили родители спасенного, уточняет «Вести Иркутск».



Жители Бурятии также прокомментировали новость: «Уважение таким родителям, вы воспитали замечательного сына», «Надеюсь его представят к государственной награде, это по-настоящему геройский поступок», «Молодец, настоящий мужчина!», написали пользователи Сети.

