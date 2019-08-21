Жительница Бурятии убила обматерившего её сожителя

Мужчина нецензурно обругал женщину и ударил по лицу



Жительница Бурятии убила сожителя, не выдержав его оскорблений.



В тот день мужчина дома распивал спиртные напитки. Он выразился в адрес женщины нецензурной бранью, а также ударил её по лицу.



Не вытерпев это, женщина схватила нож и нанесла им один удар в грудь своего возлюбленного. От полученной раны он скончался.



Районный суд признал её виновной в убийстве и назначил ей 9 лет лишения свободы. Однако женщина не согласилась с приговором и подала апелляцию в Верховный суд Бурятии.



- Судебная коллегия Верховного суда Бурятии признала верной квалификацию действий осуждённой, наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, вопреки доводам жалобы, справедливым и соразмерным содеянному. Суд апелляционной инстанции также не нашёл оснований и для применения к осуждённой отсрочки реального отбывания наказания, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.



Ранее женщина уже была неоднократно судима за угрозу убийством.

