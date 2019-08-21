Мужчина нецензурно обругал женщину и ударил по лицу
Жительница Бурятии убила сожителя, не выдержав его оскорблений.
В тот день мужчина дома распивал спиртные напитки. Он выразился в адрес женщины нецензурной бранью, а также ударил её по лицу.
Не вытерпев это, женщина схватила нож и нанесла им один удар в грудь своего возлюбленного. От полученной раны он скончался.
Районный суд признал её виновной в убийстве и назначил ей 9 лет лишения свободы. Однако женщина не согласилась с приговором и подала апелляцию в Верховный суд Бурятии.
- Судебная коллегия Верховного суда Бурятии признала верной квалификацию действий осуждённой, наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, вопреки доводам жалобы, справедливым и соразмерным содеянному. Суд апелляционной инстанции также не нашёл оснований и для применения к осуждённой отсрочки реального отбывания наказания, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Ранее женщина уже была неоднократно судима за угрозу убийством.
Жительница Бурятии убила обматерившего её сожителя
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Улан-удэнцев встревожили сообщения о появлении в лесу медведицы с медвежонком
Мужчина нецензурно обругал женщину и ударил по лицу
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Баргузинском и Северо-Байкальском районах
Женщина утонула в понедельник
Поломка произошла на улице Гагарина
Свою жену он ударил этим же топором
Женщина неоднократно нарушала возложенные на неё обязанности
Она сообщила аферистке трёхзначный код на обороте карты
Мужчина отказывался показывать своё лицо во время оформления административного материала
Столкнулись «Тойота Пробокс» и «Тойота Филдер»
У них изъяты древесина, два автомобиля «Mitsubishi Canter» и мотоцикл «ИЖ»
Чтобы получить «компенсацию» за некачественный товар, она брала кредиты в банках
За два дня в Братске в ДТП пострадали трое детей
Улан-удэнцам советуют не купаться в Селенге
Мужчину задержали сотрудники исправительного учреждения