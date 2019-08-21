В Бурятии на тушении лесных пожаров работало 217 человек

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Баргузинском и Северо-Байкальском районах



Они действовали на общей площади около 1688 га, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



На тушении за сутки работало 217 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, задействовано 12 единиц лесопожарной техники.



По состоянию на утро 21 августа, проводятся работы по тушению лесного пожара в Северо-Байкальском районе и дотушиванию четырёх локализованных очагов в Северо-Байкальском и Баргузинском районах.



Кроме того, находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 4 термоточки в Северо-Байкальском и Баунтовском районах в зоне контроля на общей площади около 28 853 га. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.



В связи со сложной лесопожарной обстановкой в Северо-Байкальском районе продолжает действовать режим ЧС.



В Бурятии действует особый противопожарный режим.



При обнаружении очагов возгорания следует сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44

