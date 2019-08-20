В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали «стеснительного» водителя. Видео

Автоинспекторы пояснили, что отстранение от управления и освидетельствование на состояние опьянения проводится либо в присутствии понятых либо с применением видеозаписи.Мужчина отказался от прохождения освидетельствования, за что был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КРФ об АП.Госавтоинспекция напоминает, что отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения влечёт наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от 1.5 до 2 лет. При отказе от прохождения освидетельствования лицами, не имеющими соответствующего права управления или ранее лишёнными такового, грозит административный арест сроком от 10 до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей в отношении лиц, к которым не может применяться административный арест.Всего же с начала года сотрудники ГИБДД за отказ от прохождения освидетельствования в отношении нарушителей составили 737 материалов по ст. 12.26 КРФ об АП.