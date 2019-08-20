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В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали «стеснительного» водителя. Видео

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали «стеснительного» водителя. Видео
Происшествия, 
Мужчина отказывался показывать своё лицо во время оформления административного материала

В Улан-Удэ сотрудники управления ГИБДД по Бурятии задержали «стеснительного водителя».

Автомобиль нарушителя был замечен правоохранителями на улице Тулаева. При перестроении водитель Газели не включил сигнал поворотника, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В ходе проверки документов автоинспекторы почувствовали запах алкоголя от мужчины и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако, сев в патрульный автомобиль, 45-летний водитель не захотел показывать своё лицо и всячески пытался избежать видеосъёмки.




Автоинспекторы пояснили, что отстранение от управления и освидетельствование на состояние опьянения проводится либо в присутствии понятых либо с применением видеозаписи.

Мужчина отказался от прохождения освидетельствования, за что был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КРФ об АП.

Госавтоинспекция напоминает, что отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения влечёт наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от 1.5 до 2 лет. При отказе от прохождения освидетельствования лицами, не имеющими соответствующего права управления или ранее лишёнными такового, грозит административный арест сроком от 10 до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей в отношении лиц, к которым не может применяться административный арест.

Всего же с начала года сотрудники ГИБДД за отказ от прохождения освидетельствования в отношении нарушителей составили 737 материалов по ст. 12.26 КРФ об АП.
ГИБДД водители
 
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