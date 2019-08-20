В Селенге в Улан-Удэ выявили сальмонеллу редких групп

Улан-удэнцам советуют не купаться в Селенге



В пробе воды, отобранной 6 августа в реке Селенге, протоке Степной, острова Комсомольской (выше моста СНТ «Черемушки») выделены патогенные микроорганизмы - сальмонелла редких групп.



Администрация Улан-Удэ предупреждает горожан об опасности купания в реке Селенге, отдыха и занятий спортом рядом с водоёмом.





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