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В Селенге в Улан-Удэ выявили сальмонеллу редких групп

В Селенге в Улан-Удэ выявили сальмонеллу редких групп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнцам советуют не купаться в Селенге

В пробе воды, отобранной 6 августа в реке Селенге, протоке Степной, острова Комсомольской (выше моста СНТ «Черемушки») выделены патогенные микроорганизмы - сальмонелла редких групп.

Администрация Улан-Удэ предупреждает горожан об опасности купания в реке Селенге, отдыха и занятий спортом рядом с водоёмом.

река
 
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