Улан-удэнцам советуют не купаться в Селенге
В пробе воды, отобранной 6 августа в реке Селенге, протоке Степной, острова Комсомольской (выше моста СНТ «Черемушки») выделены патогенные микроорганизмы - сальмонелла редких групп.
Администрация Улан-Удэ предупреждает горожан об опасности купания в реке Селенге, отдыха и занятий спортом рядом с водоёмом.
В Селенге в Улан-Удэ выявили сальмонеллу редких групп
Происшествия, Фото:
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