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В Улан-Удэ ищут убийц молодого военного

В Улан-Удэ ищут убийц молодого военного
Происшествия, 
22-летний военный отправлялся на службу, но был убит перед вылетом

В Улан-Удэ родственники убитого парня ищут очевидцев произошедшего.

Трагедия произошла утром 20 июля. 22-летний военнослужащий, уроженец Еравнинского района приехал в Улан-Удэ для последующей отправки на службу. Самолёт отправлялся в 8 утра, в 6:18 сыну позвонила мать и напомнила, что скоро начинается регистрация на рейс. На что молодой человек ответил, что уходит из ночного клуба и отправляется в аэропорт. Но потом он перестал выходить на связь.

На следующий день обеспокоенные родственники начали разыскивать его. Родственники парня кинули клич в соцсети о поиске. После этого откликнулась жительница с улицы Приречная. Женщина сообщила, что утром в ту субботу недалеко от своего дома она увидела лужу крови и кроссовки. Она сфотографировала это, но заявлять в полицию не стала, так как не придала большого значения.

Вместе с волонтёрами родственники прочёсывали город, кто-то сообщил, что похожего на парня с фотографии видели в районе Мелькомбината, все силы были направлены туда. Как оказалось, искали совершенно в другом месте.

Тело молодого человека было обнаружено 24 июля в траве на улице Приречной с признаками насильственной смерти, недалеко от той лужи крови, что видела улан-удэнка.

Мама погибшего парня рассказала «Байкал-Daily» некоторые подробности происшествия.

В клубе парень был с приятелями, там он встретил свою девушку с её друзьями. По словам матери, у пары был давний конфликт. В ту ночь между влюблёнными вновь произошла ссора. На камеры видеонаблюдения попал момент, как девушка садится в такси и уезжает. Возле клуба остаются молодой человек со своими приятелями и друзья девушки. Потом компания уходит за угол, а что происходило дальше, остаётся неизвестным.

- Не знаю, что уж там у них случилось. Я с девушкой не разговаривала. Следствие говорит, что девушка ни при чём – она уехала. Её друзья оставались там. Уже месяц прошёл – ни свидетелей, ни подозреваемых, никого нету, - рассказала мама погибшего парня.

Погибший был третьим из её четверых сыновей. Мама вспоминает его как доброжелательного и отзывчивого. После окончания 11-ти классов Сосново-Озёрской школы он самостоятельно поступил в Новосибирский военный институт внутренних войск МВД и успешно закончил его в прошлом году.

- По распределению его направили на службу в Кабардино-Балкарию. Всего год отслужил, - вспоминает мать.

Семья погибшего ищет свидетелей происшествия. Ими могут быть жители с улиц Жердева, Дарханская, Ключевская, Лебедева, Приречной. Вероятно, трагедия произошла с 6 до 10 часов утра.

- Это же город, не деревня. Может кто-то на работу шёл, кто-то куда-то ехал, видел что-то, - отмечает мать.

При любой информации об убийстве женщина просит звонить ей по телефону на номер 8-924-454-36-45.



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