Иркутянина ограбили после просьбы закурить

Полицейские задержали рецидивиста



Ранее в полицию с заявлением обратился 46-летний житель Иркутска. Накануне вечером, когда возвращался с работы домой, около одного из домов в микрорайоне Радужный к нему подошёл молодой человек и попросил сигарету.



В ходе непродолжительной беседы между ними произошёл словесный конфликт. В результате неизвестный ударил его по голове и отнял сотовый телефон и деньги.



По подозрению в совершении преступления сыщики задержали 29-летнего иркутянина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления 9 раз.



В настоящий момент он помещён в изолятор временного содержания, следователь намерен ходатайствовать об избрании меры пресечении в отношении задержанного в виде заключения под стражу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Бурятии.

