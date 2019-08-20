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Иркутянина ограбили после просьбы закурить

Иркутянина ограбили после просьбы закурить
Происшествия, 
Полицейские задержали рецидивиста

Ранее в полицию с заявлением обратился 46-летний житель Иркутска. Накануне вечером, когда возвращался с работы домой, около одного из домов в микрорайоне Радужный к нему подошёл молодой человек и попросил сигарету.

В ходе непродолжительной беседы между ними произошёл словесный конфликт. В результате неизвестный ударил его по голове и отнял сотовый телефон и деньги.

По подозрению в совершении преступления сыщики задержали 29-летнего иркутянина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления 9 раз.

В настоящий момент он помещён в изолятор временного содержания, следователь намерен ходатайствовать об избрании меры пресечении в отношении задержанного в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Бурятии.
грабеж
 
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