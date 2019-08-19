В Забайкалье убийца двух человек пытался обжаловать приговор

Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима



15 августа Верховный суд рассмотрел апелляционные жалобы забайкальца, осуждённого за убийство двух человек. В конце марта 2018 года после совместного распития спиртного житель Ононского района убил двоих знакомых при помощи ножа. Также он избивал жертв палкой, руками и ногами.



Осуждённый и его адвокат убеждали суд в том, что он причинил ножевое ранение, обороняясь от действий одного из потерпевших.



В мае суд первой инстанции назначил наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет, которое он будет отбывать в исправительной колонии строго режима. После освобождения в течение двух лет в отношении мужчины будет применяться наказание в виде ограничения свободы.



- Верховный суд признал вынесенный приговор законным и обоснованным, а назначенное наказание – справедливым, соответствующим личности осужденного и характеру совершенного им преступления. Жалобы осуждённого и его защитника отклонены, приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



