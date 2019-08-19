Забайкалец обокрал 90-летнюю бабушку

Пенсионерка не запирала двери квартиры



В полицию поступило сообщение о том, что в Чернышевском районе из квартиры 90-летней жительницы неизвестные украли сумку, в которой были деньги, банковские карты, сотовый телефон и документы. Пожилая женщина, находясь в своей квартире, забыла закрыть входную дверь. Пропажу обнаружила дочь пенсионерки, когда пришла навестить ее.



Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался житель посёлка Жирекен, который знал о том, что бабушка не запирает дверь и в силу состояния здоровья не сможет ему помешать. Он дал признательные показания.



- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Документы и банковские карты изъяты и возвращены потерпевшей. Принимаются меры к установлению местонахождения остального похищенного имущества, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

