Пенсионерка не запирала двери квартиры
В полицию поступило сообщение о том, что в Чернышевском районе из квартиры 90-летней жительницы неизвестные украли сумку, в которой были деньги, банковские карты, сотовый телефон и документы. Пожилая женщина, находясь в своей квартире, забыла закрыть входную дверь. Пропажу обнаружила дочь пенсионерки, когда пришла навестить ее.
Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался житель посёлка Жирекен, который знал о том, что бабушка не запирает дверь и в силу состояния здоровья не сможет ему помешать. Он дал признательные показания.
- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Документы и банковские карты изъяты и возвращены потерпевшей. Принимаются меры к установлению местонахождения остального похищенного имущества, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец обокрал 90-летнюю бабушку
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