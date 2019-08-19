В Улан-Удэ скрылась виновница ДТП

Сегодня около 11 часов утра на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ произошло ДТП. Девушка за рулём «Тойота Хайлендер» совершила столкновение с автомобилем «Хонда Орхия».











Уехавшую виновницу ДТП пока не нашли.















- Виновница ДТП сообщила, что у неё нет страхового полиса, а спустя минут 10 скрылась с места аварии, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.В аварии никто не пострадал. Автомобили получили незначительные повреждения.