В Улан-Удэ скрылась виновница ДТП

Автолюбительница призналась, что у неё нет страховки
Сегодня около 11 часов утра на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ произошло ДТП. Девушка за рулём «Тойота Хайлендер» совершила столкновение с автомобилем «Хонда Орхия».
- Виновница ДТП сообщила, что у неё нет страхового полиса, а спустя минут 10 скрылась с места аварии, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.
В аварии никто не пострадал. Автомобили получили незначительные повреждения.
Уехавшую виновницу ДТП пока не нашли.
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