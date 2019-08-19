Забайкалец угнал машину приятеля

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



В полицию обратился житель Черновского района Забайкалья и сообщил о повреждении своего автомобиля «Лада Гранта».



Установлено, что накануне потерпевший в компании знакомого распивал спиртное в гаражном кооперативе. Уходя домой, мужчина забыл ключи от своего гаража в соседнем, а на утро обнаружил его открытым. Его автомобиль был повреждён.



Злоумышленником оказался 25-летний знакомый потерпевшего, с которым он распивал алкоголь. Он, обнаружив оставленные ключи, решил воспользоваться ими, чтобы съездить в магазин, и в результате поездки повредил автомобиль, поставил его обратно в гараж.



- В настоящее время по факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

