Возбуждено уголовное дело
В полицию обратился житель Черновского района Забайкалья и сообщил о повреждении своего автомобиля «Лада Гранта».
Установлено, что накануне потерпевший в компании знакомого распивал спиртное в гаражном кооперативе. Уходя домой, мужчина забыл ключи от своего гаража в соседнем, а на утро обнаружил его открытым. Его автомобиль был повреждён.
Злоумышленником оказался 25-летний знакомый потерпевшего, с которым он распивал алкоголь. Он, обнаружив оставленные ключи, решил воспользоваться ими, чтобы съездить в магазин, и в результате поездки повредил автомобиль, поставил его обратно в гараж.
- В настоящее время по факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец угнал машину приятеля
Происшествия, Фото:
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