Залез в дом он благодаря открытой форточке
63-летнюю жительницу села Цакир обокрали 16 августа, пока она спала в собственном доме. В жилище залез вор и украл сотовый телефон, серебряные изделия, кошелёк с банковскими картами и 1000 рублей. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Закаменска. Год назад он вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественные преступления.
Вор пробрался в помещение с помощью открытой форточки веранды: протянул сквозь проём руку и открыл задвижку входной двери.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии вор обокрал спящую хозяйку дома
Происшествия, Фото:
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