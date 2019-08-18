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В Бурятии вор обокрал спящую хозяйку дома

В Бурятии вор обокрал спящую хозяйку дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Залез в дом он благодаря открытой форточке

63-летнюю жительницу села Цакир обокрали 16 августа, пока она спала в собственном доме. В жилище залез вор и украл сотовый телефон, серебряные изделия, кошелёк с банковскими картами и 1000 рублей. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Закаменска. Год назад он вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественные преступления.

Вор пробрался в помещение с помощью открытой форточки веранды: протянул сквозь проём руку и открыл задвижку входной двери.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража
 
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