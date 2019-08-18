В Бурятии полицейские спасли детей на пожаре

Пожар, на котором едва не пострадали люди, произошёл ночью



Ночью 16 августа произошёл пожар в квартире двухквартирного дома в городе Кяхта в Бурятии. На момент прибытия пожарных горели веранда и крыша дома квартиры, но людей в горящем жилье уже не было.



Три человека, в том числе дети 9 и 10 лет, были спасены сотрудниками отделения вневедомственной охраны по Кяхтинскому району. Людей спасли старший полицейский прапорщик полиции Максим Филиппов и полицейский-водитель прапорщик полиции Виктор Нечаев. Они находились в ту ночь на дежурстве.



В результате пожара уничтожена веранда на площади 10 кв.м., повреждена крыша дома на площади 28 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки.



Четверо жильцов этого дома размещены у родственников, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

