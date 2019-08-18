Пожар, на котором едва не пострадали люди, произошёл ночью
Ночью 16 августа произошёл пожар в квартире двухквартирного дома в городе Кяхта в Бурятии. На момент прибытия пожарных горели веранда и крыша дома квартиры, но людей в горящем жилье уже не было.
Три человека, в том числе дети 9 и 10 лет, были спасены сотрудниками отделения вневедомственной охраны по Кяхтинскому району. Людей спасли старший полицейский прапорщик полиции Максим Филиппов и полицейский-водитель прапорщик полиции Виктор Нечаев. Они находились в ту ночь на дежурстве.
В результате пожара уничтожена веранда на площади 10 кв.м., повреждена крыша дома на площади 28 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки.
Четверо жильцов этого дома размещены у родственников, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии полицейские спасли детей на пожаре
Происшествия, Фото:
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