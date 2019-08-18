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В Бурятии тушат шесть лесных пожаров

В Бурятии тушат шесть лесных пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки в Бурятии проводились работы по тушению шести лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 2219 га

За сутки с огнём боролись 265 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, задействовано 14 единиц лесопожарной техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

По состоянию на утро 18 августа, проводятся работы по тушению трёх лесных пожаров и дотушиванию одного локализованного очага в Северо-Байкальском районе.

Кроме этого, продолжаются работы по дотушиванию двух локализованных очагов в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике на общей площади около 524 га.

Кроме того, в Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 6 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском и Курумканском районах в зоне контроля на общей площади около 61 746 га. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам отсутствует.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой в Северо-Байкальском районе и на территории Забайкальского национального парка продолжает действовать режим ЧС.

В Бурятии действует особый противопожарный режим.

При обнаружении очагов возгорания следует сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44

лесные пожары
 
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