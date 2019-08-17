Таксист из Братска, выполняя заявку фирмы, стал жертвой аферистов

Мошенники обманули водителя одной из служб такси в Братске



30-летний братчанин стал жертвой мошенников. Мужчина выполнял заказ на перевозку пассажира от гостиницы. На месте с ним через оператора связался «клиент» и попросил оказать ему услугу – купить продукты и пополнить баланс трёх телефонных номеров. Он заверил таксиста, что рассчитается за всё в конце поездки.



Не сомневаясь в порядочности абонента, таксист выполнил просьбу, истратив около 5 тысяч рублей. Однако на месте заявки клиент так и не появился, а его телефон стал недоступен.



В настоящее время установлено, что звонок поступил из Самарской области. После завершения проверки следствие возбудит уголовное дело по факту мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция напоминает, что это не первый случай, когда аферисты под видом руководителей различных структур, командированных работников, бизнесменов названивают в службы такси либо иные обслуживающие организации, занимающиеся различными доставками по адресам, просят под всевозможными предлогами пополнить баланс телефонов. Часто наряду с переводами денег поступают просьбы закупить наборы продуктов, алкоголь и прочее. Никогда не соглашайтесь на подобные предложения, чтобы обогащать мошенников.



