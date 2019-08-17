Трое подростков в Бурятии обчистили дачу

В том числе они украли сварочный аппарат и музыкальную колонку



11 августа в отделение полиции посёлке Онохой поступило заявление о краже от 33-летнего улан-удэнца. Он сообщил, что неизвестный, выставив окно в его дачном доме в СНТ «Бытовик», украл сварочный аппарат, бытовую технику, музыкальную колонку. Ущерб составил около 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские задержали подозреваемых – трёх парней в возрасте 16 и 17 лет. Молодые люди нигде не учатся. По предварительной информации, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности.



Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о краже.



