Трое подростков в Бурятии обчистили дачу

В том числе они украли сварочный аппарат и музыкальную колонку
11 августа в отделение полиции посёлке Онохой поступило заявление о краже от 33-летнего улан-удэнца. Он сообщил, что неизвестный, выставив окно в его дачном доме в СНТ «Бытовик», украл сварочный аппарат, бытовую технику, музыкальную колонку. Ущерб составил около 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские задержали подозреваемых – трёх парней в возрасте 16 и 17 лет. Молодые люди нигде не учатся. По предварительной информации, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о краже.
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