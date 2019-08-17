За сутки в Бурятии проводились работы по тушению шести лесных пожаров
Они действовал в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 2186 га. За сутки с огнём боролись 346 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей. Было задействовано 26 единиц лесопожарной техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
По состоянию на утро 17 августа проводятся работы по тушению трёх лесных пожаров и дотушиванию одного локализованного очага в Северо-Байкальском районе.
Кроме этого, локализованы два лесных пожара на особо охраняемых природных территориях - в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике на общей площади около 524 га. Проводятся работы по их дотушиванию.
Кроме того, в Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 19 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на общей площади около 88 242 га.
- Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует, - отмечают в агентстве лесного хозяйства.
В связи со сложной лесопожарной обстановкой в Северо-Байкальском районе и на территории Забайкальского национального парка продолжает действовать режим ЧС.
В Бурятии действует особый противопожарный режим.
При обнаружении очагов возгорания следует сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44
В Бурятии локализовали пожары в нацпарке и заповеднике
Происшествия, Фото:
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