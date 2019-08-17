В Бурятии локализовали пожары в нацпарке и заповеднике

За сутки в Бурятии проводились работы по тушению шести лесных пожаров



Они действовал в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 2186 га. За сутки с огнём боролись 346 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей. Было задействовано 26 единиц лесопожарной техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



По состоянию на утро 17 августа проводятся работы по тушению трёх лесных пожаров и дотушиванию одного локализованного очага в Северо-Байкальском районе.



Кроме этого, локализованы два лесных пожара на особо охраняемых природных территориях - в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике на общей площади около 524 га. Проводятся работы по их дотушиванию.



Кроме того, в Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 19 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на общей площади около 88 242 га.



- Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует, - отмечают в агентстве лесного хозяйства.



В связи со сложной лесопожарной обстановкой в Северо-Байкальском районе и на территории Забайкальского национального парка продолжает действовать режим ЧС.



В Бурятии действует особый противопожарный режим.



При обнаружении очагов возгорания следует сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44



