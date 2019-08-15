В отношении нарушителя составили шесть административных протоколов
Накануне утром около 5 часов утра экипаж ДПС на улице Рабочей заметил иномарку «Тойота Калдина», водитель которой совершал странные маневры на дороге. Инспекторы попытались остановить машину, но автомобилист проигнорировал требование, а затем увеличил скорость и попытался скрыться. По пути следования лихач несколько раз своими действиями подвергал опасности окружающих, допускал наезд на препятствия и после этого продолжал движение на высокой скорости.
Путь нарушителя прекратился в одном из дворов микрорайона Синюшина гора. На своей «Калдине» он столкнулся с другим транспортным средством, а выехать из-за заблокировавших проезд автомобилей дорожных полицейских он не сумел и выбежал из машины. После непродолжительной пешей погони мужчина был задержан.
Выяснилось, что управлял иномаркой 37-летний местный житель, который никогда не имел прав на управление транспортом. Как показало проведённое медицинское освидетельствование, иркутянин был пьян.
В отношении нарушителя составили шесть административных протоколов. В ближайшее время суд назначит водителю наказание, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
В Иркутске в ходе погони задержали нетрезвого лихача
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