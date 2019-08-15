Читинец украл смартфон, который стоял на зарядке

Он представился другом потерпевшего и забрал гаджет



В отдел полиции обратился житель Читы и сообщил, что неизвестные украли его смартфон стоимостью около девяти тысяч рублей. Накануне мужчина попросил продавца магазина подзарядить аккумулятор телефона, а сам вышел на улицу. Вернувшись обратно, смартфона в магазине не оказалось. Продавец рассказала, что неизвестный мужчина, который представился другом потерпевшего, забрал гаджет.



Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и установили приметы злоумышленника. Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый за кражи читинец. Он рассказал, что услышал, как потерпевший разговорился с незнакомым человеком и сказал тому, что ждёт, когда телефон подзарядится. Подозреваемый воспользовался ситуацией и обманом украл смартфон.



Возбуждено уголовное по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», аферисту грозит до двух лет лишения свободы. Похищенное изъято, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

