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В Бурятии тушат восемь лесных пожаров

В Бурятии тушат восемь лесных пожаров
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Режим ЧС действует в Северо-Байкальском районе, на территории Забайкальского нацпарка и на территории Джергинского заповедника

За прошедшие сутки был обнаружен 1 лесной пожар в Северо-Байкальском районе.

Всего за сутки в Бурятии проводились работы по тушению восьми лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 2756 га.

За сутки на тушении работало 356 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, было задействовано 30 единиц лесопожарной техники.

По состоянию на утро 15 августа, проводятся работы по тушению пяти лесных пожаров в Северо-Байкальском районе.

Кроме этого, продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях - в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике - общей площадью около 520 га. Там работают более 100 человек из числа лесной охраны и десантников-парашютистов.

Также продолжаются работы по дотушиванию локализованного пожара в Джергинском заповеднике.

Кроме того, на территории Бурятии находятся под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 33 термоточки в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на общей площади около 109 555 га. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой режим ЧС действует в Северо-Байкальском районе, на территории Забайкальского национального парка и на территории Джергинского заповедника, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства
лесные пожары
 
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