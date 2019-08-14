В Иркутской области 17-летняя угонщица врезалась в электоропору

Прибывшие полицейские выяснили, что за рулём находилась несовершеннолетняя местная жительница. Девушка, работая в автомоечном сервисе, решила взять автомобиль одного из клиентов и проехать на нём. Из-за возраста прав на управление транспортом у неё нет. В результате ДТП ей понадобилась помощь медиков.- В настоящее время продолжается работа над составлением необходимых материалов и дачи оценки действиям нарушительницы, в том числе в рамках уголовного законодательства, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.