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В Иркутской области 17-летняя угонщица врезалась в электоропору

В Иркутской области 17-летняя угонщица врезалась в электоропору
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Девушке понадобилась помощь медиков

Сообщение об автомобильной аварии в посёлке Магистральный Иркутской области поступило накануне рано утром. Водитель внедорожника «Митсубиси Паджеро», набрав высокую скорость, не справился с управлением, съехал в кювет, перевернулся, после чего врезался в электрическую опору.



Прибывшие полицейские выяснили, что за рулём находилась несовершеннолетняя местная жительница. Девушка, работая в автомоечном сервисе, решила взять автомобиль одного из клиентов и проехать на нём. Из-за возраста прав на управление транспортом у неё нет. В результате ДТП ей понадобилась помощь медиков.

- В настоящее время продолжается работа над составлением необходимых материалов и дачи оценки действиям нарушительницы, в том числе в рамках уголовного законодательства, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП Иркутская область
 
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