В Бурятии тульские спасатели оказали первую помощь пожилому туристу. Видео

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Мужчина был обнаружен в ущелье. На носилках его доставили на борт вертолёта. Уже в нём врач оказал первую медицинскую помощь туристу.



- Пострадавшего доставили в город Иркутск и передали сотрудникам медицинской службы аэропорта для дальнейшей транспортировки в одну из городских больниц, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.











Было принято решение о направлении в район вертолёта Ми-8 МЧС России с группой тульских спасателей устранявших последствия чрезвычайной ситуации в городе Тулуне Иркутской области, в числе которых был врач.