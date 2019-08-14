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В Бурятии тульские спасатели оказали первую помощь пожилому туристу. Видео

В Бурятии тульские спасатели оказали первую помощь пожилому туристу. Видео
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Сотрудников МЧС из Тульской области направили в республику из Тулуна, которые работали там в ликвидации последствий ЧС

Во вторник в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что в районе ущелья Архабон в Окинском районе Бурятии на берегу реки Ока был обнаружен 75-летний мужчина, путешествующий в составе незарегистрированной туристской группы. Из-за обострившегося заболевания мужчина не мог самостоятельно передвигаться.



Было принято решение о направлении в район вертолёта Ми-8 МЧС России с группой тульских спасателей устранявших последствия чрезвычайной ситуации в городе Тулуне Иркутской области, в числе которых был врач.


видео ГУ МЧС по Иркутской области

Мужчина был обнаружен в ущелье. На носилках его доставили на борт вертолёта. Уже в нём врач оказал первую медицинскую помощь туристу.

- Пострадавшего доставили в город Иркутск и передали сотрудникам медицинской службы аэропорта для дальнейшей транспортировки в одну из городских больниц, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



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