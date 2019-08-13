За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 7 пожаров, 5 из которых произошли в районах
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 7 пожаров, 5 из которых произошли в районах республики.
Основная причина пожаров - неосторожное обращение с огнём.
Так, в селе Мухоршибирь горел нежилой дом. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны в доме наблюдалось небольшое задымление. В результате происшествия огнём повреждены потолок и стена внутри дома. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.
В селе Красный Яр Кабанского района горело сено. В результате возгорания сгорело сено объёмом 50 центнеров. Предполагаемая причина пожара – шалость детей с огнём.
Также произошли возгорания мусора в Муйском и Иволгинском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В районе Бурятии горел нежилой дом
Происшествия, Фото:
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