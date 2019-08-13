В Бурятии виновник аварии выплатил ущерб в 314 тысяч

Он выехал на перекрёстке на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной



Судебные приставы Железнодорожного районного отдела Улан-Удэ взыскали с 29-летнего автомобилиста крупную сумму материального ущерба. Ущерб был причинён дорожно-транспортным происшествием.



Авария произошла из-за нарушения молодым человеком правила проезда через регулируемый перекрёсток. Виновник ДТП выехал на запрещающий красный сигнал светофора и столкнулся с машиной в момент, когда водитель пересекал проезжую часть на зелёный сигнал.



После того как выяснилось, что у виновника аварии машина не застрахована, потерпевшему водителю пришлось обратиться к независимым экспертам и в суд за определением и взысканием стоимости ремонта авто.



Согласно выводам независимой экспертизы, стоимость ущерба составила 314 тысяч рублей. Суд, изучив материалы дела, признал требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.



- В службе судебных приставов в отношении виновника аварии было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должник сумму ущерба выплатил после вынесения постановления, ограничивающего право выезда за пределы страны, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.



За несвоевременное исполнение судебного решения с должника взыскана сумма исполнительского сбора в размере 21 988 рублей.

