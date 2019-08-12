Житель Бурятии обворовал конкурента



Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, им оказался 36-летний частник, занимавшийся заготовкой древесины на соседнем участке.





- Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В Иволгинском районе 6 августа в отдел полиции поступило заявление о краже от индивидуального предпринимателя в сфере лесозаготовки. Вор снял два аккумулятора, руль, генератор, а также украл брезент, паяльную лампу, спальный мешок и набор ключей из оставленной на лесоделяне грузовой машины. Ущерб составил 70 тысяч рублей.