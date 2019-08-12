Житель Иркутской области расплачивался за покупки найденной картой



Позже был установлен подозреваемый, им оказался ранее судимый 52-летний житель Чунского района. Он признался, что на железнодорожном вокзале возле лавочки нашёл карту и оставил её у себя, в дальнейшем расплачивался ею в магазинах. После того как карта была заблокирована, выкинул её.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте



В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Зима Иркутской области поступило заявление от жителя города о том, что на вокзале неизвестный украл у него банковскую карту. Кражу мужчина заметил, находясь в командировке в другом городе, когда с банковской карты несколькими операциями было снято около 12 000 рублей.