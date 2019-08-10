Улан-удэнец угнал машину с берега реки

Он угнал автомобиль, пока его владелица купалась



В полицию в Заиграевском районе обратилась 31-летняя горожанка. Она рассказала, что со знакомыми отдыхала на берегу реки Уды. Вернувшись к месту отдыха после купания, женщина не обнаружила свой автомобиль. Ущерб составил 100 тысяч рублей.



В этот же день иномарку нашли в одном из домов по улице Туполева с пустым топливным баком.



Установлен и задержан подозреваемый в угоне - 17-летний молодой человек. Злоумышленник проживает в Улан-Удэ, нигде не работает, не учится, состоит на учёте в ПДН. В феврале этого года он условно осуждён с испытательным сроком за угон и кражу имущества.



Автомобиль изъят и возвращён владелице. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

