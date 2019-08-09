В Чите разбойники унесли из магазина газировку и сухарики. Видео





В Чите полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавца магазина. Преступление произошло ночью.Установлено, что двое неизвестных, угрожая пистолетом, пытались украсть деньги из кассы. Однако, не получив желаемое, разбойники убежали, захватив с собой бутылку газировки и две пачки сухариков.Подозреваемых задержали, ими оказались двое местных жителей в возрасте 18 и 24 лет. Молодые люди признались в преступлении.Возбуждено уголовное дело, один из подозреваемых помещён в изолятор временного содержания. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.