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В Иркутской области осудят обвиняемых в жестоком убийстве 8-летней давности

В Иркутской области осудят обвиняемых в жестоком убийстве 8-летней давности
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Один из убийц пытался отвести от себя подозрение

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух предполагаемых убийц. Летом 2011 года четверо знакомых распивали спиртные напитки в одной из квартир Шелехова. Внезапно между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них нанёс другому не менее 6 ударов ножом по телу и шее. От полученных повреждений 38-летний потерпевший скончался на месте. 

Третий мужчина, наблюдавший за ссорой и ставший очевидцем преступления, нанёс удары руками по лицу и телу находившейся там же 40-летней женщины, затем он её изнасиловал. Осознав, что женщина может рассказать об убийстве, мужчина нанес ей не менее 9 ударов ножом. От полученных повреждений женщина умерла на месте. 

Предполагаемые убийцы пытались скрыть следы преступления - один из них вернулся в квартиру, избавился от улик и сообщил своим близким, что нашёл тела погибших, попросив вызвать скорую помощь и полицию. Он сделал это, чтобы снять с себя подозрение. Длительное время преступление оставалось не раскрытым.

В суд направлены материалы уголовного дела по статьям «Убийство» (ч. 1 ст. 105), «Изнасилование» (ч. 1 ст. 131), «Насильственные действия сексуального характера» (ч. 1 ст. 132) и «Убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление» (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 




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