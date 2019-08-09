В Улан-Удэ нашли воровку, попавшую на камеру видеонаблюдения

Улан-удэнец узнал одну из героинь видео
Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже телефона у посетителя кафе Советского района Улан-Удэ. Раскрытию преступления помогла информация горожанина, который узнал одну из героинь видео и сообщил в полицию.
Как сообщал ранее «Байкал-Daily», кража произошла рано утром 3 августа. Девушка, отдыхавшая в увеселительном заведении с подругой, на улице стащила телефон из сумки подвыпившего молодого человека. Кражу зафиксировала камера видеонаблюдения. Ущерб составил восемь тысяч рублей.
Выяснилось, что мобильный она продала знакомому. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности. Нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Подозреваемая проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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