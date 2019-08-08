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В Бурятии сборщиков конопли выдало подозрительное поведение

В Бурятии сборщиков конопли выдало подозрительное поведение
Происшествия, 
Парни, стараясь ни на кого не смотреть, переговаривались шёпотом

Начальник пункта централизованной охраны отделения вневедомственной охраны по Мухоршибирскому и Тарбагатайскому районам Дмитрий Султумов, возвращаясь домой со службы, заметил двух подозрительных молодых людей. Они стояли на остановке с пакетом и ждали маршрутный автобус «Тарбагатай – Улан-Удэ». Парни, стараясь ни на кого не смотреть, переговаривались шёпотом.

Дмитрий Султумов решил проверить свои подозрения и сел в тот же автобус, где почувствовал характерный запах конопли и увидел на пакете полевых насекомых.

- Всё свидетельствовало о том, что мужчины везут в пакете наркотическую растительность, которую недавно собрали на поле. Росгвардеец по дороге сообщил о данном факте сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков, которые незамедлительно выехали и в селе Нижний Саянтуй задержали подозреваемых, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество является марихуаной весом более 600 граммов. В ходе опроса установлено, что юноши специально приехали в райцентр из Улан-Удэ для сбора наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело.


наркотики
 
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