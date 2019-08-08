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В Бурятии двух женщин спасли из задымлённой квартиры

В Бурятии двух женщин спасли из задымлённой квартиры
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Одна из них является инвалидом

7 августа в Бурятии зарегистрировано 8 пожаров, 6 из которых произошли в районах республики.

В городе Закаменск Закаменского района произошёл пожар в квартире 5-этажного дома, расположенной на 4 этаже. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела входная дверь квартиры.

Из задымлённой квартиры огнеборцами были спасены хозяйка квартиры и её дочь — человек с ограниченными возможностями. Женщин передали сотрудникам скорой помощи.

Огонь повредил входную дверь в квартиру снаружи. Предположительно причиной возгорания послужил поджог.

- Основной причиной пожаров остаётся неосторожное обращение с огнём — по этой причине за прошедшие сутки произошло 5 возгораний, - сообщают в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар спасение
 
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