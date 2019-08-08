В Бурятии двух женщин спасли из задымлённой квартиры

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Одна из них является инвалидом



7 августа в Бурятии зарегистрировано 8 пожаров, 6 из которых произошли в районах республики.



В городе Закаменск Закаменского района произошёл пожар в квартире 5-этажного дома, расположенной на 4 этаже. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела входная дверь квартиры.



Из задымлённой квартиры огнеборцами были спасены хозяйка квартиры и её дочь — человек с ограниченными возможностями. Женщин передали сотрудникам скорой помощи.



Огонь повредил входную дверь в квартиру снаружи. Предположительно причиной возгорания послужил поджог.



- Основной причиной пожаров остаётся неосторожное обращение с огнём — по этой причине за прошедшие сутки произошло 5 возгораний, - сообщают в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.