Одна из них является инвалидом
7 августа в Бурятии зарегистрировано 8 пожаров, 6 из которых произошли в районах республики.
В городе Закаменск Закаменского района произошёл пожар в квартире 5-этажного дома, расположенной на 4 этаже. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела входная дверь квартиры.
Из задымлённой квартиры огнеборцами были спасены хозяйка квартиры и её дочь — человек с ограниченными возможностями. Женщин передали сотрудникам скорой помощи.
Огонь повредил входную дверь в квартиру снаружи. Предположительно причиной возгорания послужил поджог.
- Основной причиной пожаров остаётся неосторожное обращение с огнём — по этой причине за прошедшие сутки произошло 5 возгораний, - сообщают в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии двух женщин спасли из задымлённой квартиры
Происшествия, Фото:
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