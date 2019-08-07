В Иркутске ликвидируют «мусорный коллапс»

С начала августа подрядчик регионального оператора перестал вывозить мусор в городе







Контейнерные площадки, расположенные во дворах жилых домов Иркутска, очистят от твёрдо-коммунальных отходов до конца недели. Напомним, что город оказался в «мусорном коллапсе» из-за отказа подрядчика регионального оператора ООО «РТ-НЭО Иркутск» от вывоза мусора в начале августа.Эту ситуацию обсудили на совещании у вице-мэра Иркутска Виктора Ешеева.- Вопрос с вывозом ТКО наиболее остро стоит в Октябрьском и Свердловском округах. Мы приняли решение подключить к решению проблемы наше муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». Также сейчас необходимо оперативно составить перечень наиболее захламленных территорий, которые очистят в первую очередь , – подчеркнул вице-мэр.В частности, в помощь регоператору направлена дополнительная спецтехника, на муниципальном предприятии организована работа персонала в три смены.Кроме этого, прокуратурой города Иркутска уже проведена проверка по факту захламления города твёрдыми коммунальными отходами. Установлено, что причиной служит отказ компаний ООО «Пётр и компания», ООО «САХ» и ООО «Иртранском» от исполнения обязательств по транспортировке отходов. Руководителям предприятий, а также ООО «РТ-НЭО Иркутск», внесены представления с требованием незамедлительно принять меры к устранению нарушений закона. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Ранее в группе «Инцидент Иркутск» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что сегодня утром неизвестные в знак протеста вывалили несколько мешков с мусором у дверей здания, где расположены администрация и городская дума. В подтверждение была выложена фотография. По сообщению ircity.ru, мэрия не собирается искать виноватых.