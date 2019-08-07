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61-летнюю иркутянку обманули мошенники

61-летнюю иркутянку обманули мошенники
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Аферисты сняли с её карты все деньги

В Иркутске сотрудники полиции проводят проверку по факту мошеннических действий в отношении медсестры одной из больниц областного центра.

Накануне 61-летней иркутянке позвонил якобы представитель брокерской фирмы и предложил заработок. Как он рассказал, чтобы, не выходя из дома, получать более 30 тысяч рублей в месяц, потерпевшей достаточно зарегистрироваться на сайте и положить на счёт в личном кабинете 200 долларов.

Женщина ввела данные своей банковской карты, в том числе защитный CVC–код и вскоре получила уведомление о списании своих сбережений. Осознав, что стала жертвой обмана, она потребовала вернуть деньги, однако мошенник прервал разговор и бросил трубку.

На следующий день заявительнице вновь позвонили представители этой организации и пытались убедить её, что деньги можно вернуть. И для это необходимо отправить им копию банковской карты. Потерпевшая отказалась и обратилась за помощью в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 
мошенничество
 
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