61-летнюю иркутянку обманули мошенники

Аферисты сняли с её карты все деньги



В Иркутске сотрудники полиции проводят проверку по факту мошеннических действий в отношении медсестры одной из больниц областного центра.



Накануне 61-летней иркутянке позвонил якобы представитель брокерской фирмы и предложил заработок. Как он рассказал, чтобы, не выходя из дома, получать более 30 тысяч рублей в месяц, потерпевшей достаточно зарегистрироваться на сайте и положить на счёт в личном кабинете 200 долларов.



Женщина ввела данные своей банковской карты, в том числе защитный CVC–код и вскоре получила уведомление о списании своих сбережений. Осознав, что стала жертвой обмана, она потребовала вернуть деньги, однако мошенник прервал разговор и бросил трубку.



На следующий день заявительнице вновь позвонили представители этой организации и пытались убедить её, что деньги можно вернуть. И для это необходимо отправить им копию банковской карты. Потерпевшая отказалась и обратилась за помощью в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

