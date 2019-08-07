В Бурятии пьяный водитель грузовика въехал в ограждение и убежал

Авария произошла вчера. ВИДЕО
Накануне в селе Тарбагатай в Бурятии произошло ДТП – грузовой автомобиль ГАЗ-53 въехал в металлическое ограждение.
Пьяный водитель машины сбежал с места аварии.
Позже он был задержан. 36-летний мужчина не имеет права управления ТС, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Авария произошла вчера. ВИДЕО
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