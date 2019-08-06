В Иркутске водитель «Вольво» сбил пенсионерку

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

От полученных травм женщина скончалась на месте аварии



Вечером 2 августа водитель автомобиля «Вольво S90» сбил 68-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по улице Декабрьских событий в Иркутске, после чего скрылся. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП и ищут свидетелей.

