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В Иркутске водитель «Вольво» сбил пенсионерку

В Иркутске водитель «Вольво» сбил пенсионерку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
От полученных травм женщина скончалась на месте аварии

Вечером 2 августа водитель автомобиля «Вольво S90» сбил 68-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по улице Декабрьских событий в Иркутске, после чего скрылся. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП и ищут свидетелей.  
ДТП
 
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