Жительница Иркутской области украла кошелёк

Она стащила кошелёк, пока хозяйки не было дома
Накануне в полицию поступило сообщение от жительницы посёлка Ангарский Аларского района о том, что неизвестные украли у неё деньги. В момент совершения кражи женщины не было дома. Вернувшись домой, она обнаружила отсутствие кошелька с деньгами.
Позже была установлена личность подозреваемой, ею оказалась 31-летняя жительница посёлка.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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