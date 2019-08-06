Жительница Иркутской области украла кошелёк



Накануне в полицию поступило сообщение от жительницы посёлка Ангарский Аларского района о том, что неизвестные украли у неё деньги. В момент совершения кражи женщины не было дома. Вернувшись домой, она обнаружила отсутствие кошелька с деньгами.



Позже была установлена личность подозреваемой, ею оказалась 31-летняя жительница посёлка.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

