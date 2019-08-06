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За два года из колоний-поселений в Забайкалье сбежали 3 осуждённых

За два года из колоний-поселений в Забайкалье сбежали 3 осуждённых
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Все они были задержаны в короткие сроки

26 апреля 2018 года на рабочем месте в колонии-поселения не оказалось уроженца села Чонгуль Шелопугинского района Забайкальского края, 24-летнего осуждённого. Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовно-исполнительной системы он был задержан в это же день в Чите. 

За побег он получил 10 месяцев исправительной колонии строго режима. До побега молодой человек бел приговорён к 1 году колонии-поселения. 

6 января этого года во время проведения вечерней проверки наличия осуждённых в колонии-поселения №6 посёлка Тыргетуй Карымского района обнаружено отсутствие уроженцев Читы. 

В ходе розыска сотрудникам УФСИН удалось вычислить место пребывания беглецов. 7 января оперативники задержали 25-летнего осуждённого, а 18 января – второго осужденного, 30-летнего мужчину. 

За это они получили по 3 и 4 года соответственно, сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю. 


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