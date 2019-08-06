За два года из колоний-поселений в Забайкалье сбежали 3 осуждённых

Все они были задержаны в короткие сроки



26 апреля 2018 года на рабочем месте в колонии-поселения не оказалось уроженца села Чонгуль Шелопугинского района Забайкальского края, 24-летнего осуждённого. Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовно-исполнительной системы он был задержан в это же день в Чите.



За побег он получил 10 месяцев исправительной колонии строго режима. До побега молодой человек бел приговорён к 1 году колонии-поселения.



6 января этого года во время проведения вечерней проверки наличия осуждённых в колонии-поселения №6 посёлка Тыргетуй Карымского района обнаружено отсутствие уроженцев Читы.



В ходе розыска сотрудникам УФСИН удалось вычислить место пребывания беглецов. 7 января оперативники задержали 25-летнего осуждённого, а 18 января – второго осужденного, 30-летнего мужчину.



За это они получили по 3 и 4 года соответственно, сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.





