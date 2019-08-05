В Иркутске арестовали директора транспортной организации

В Иркутске следователями предъявлено обвинение 57-летнему директору транспортной организации по предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека – потребителя платной услуги».
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 августа 2019 года в Иркутской области произошло ДТП, в котором погибли две женщины.
По версии следствия, обвиняемый нарушил требования безопасности оказания услуг по перевозке пассажиров. Он допустил водителя к автобусным перевозкам по одному из маршрутов в городе Иркутске без предрейсового медицинского осмотра и предрейсового контроля технического состояния автобуса.
- В этот же день на плотине гидроэлектростанции реки Ангара в городе Иркутске произошла авария с участием данного маршрутного автобуса под управлением указанного водителя и легкового автомобиля. В результате погибли 26-летняя пассажир автобуса и 31-летняя водитель машины. Пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Мужчину заключили под домашний арест. Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщал «Байкал-Daily», водитель уже заключён под стражу.