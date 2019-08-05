 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Августа

04 Августа

Популярное

Забайкалец поймал вора в своём доме

Забайкалец поймал вора в своём доме
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он услышал шорох на веранде

Накануне в полицию позвонил житель села Арахлей Забайкальского края и сообщил, что на веранде своего дома поймал вора. Злоумышленника он передал прибывшим на место происшествия стражам порядка.

Ночью мужчина услышал шорох, вышел на веранду дома и обнаружил незнакомого молодого человека. Хозяин схватил злоумышленника, который попытался скрыться, прихватив кожаную куртку потерпевшего. Мужчина удерживал незваного гостя до приезда полицейских. 

- 26-летний читинец доставлен в отдел полиции, от него получены признательные показания. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление,- сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.  
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалец поймал вора в своём доме
Забайкалец поймал вора в своём доме
Происшествия, 05.08.2019
Он услышал шорох на веранде
В Иркутске разыскивают налётчика на пенсионеров
В Иркутске разыскивают налётчика на пенсионеров
Происшествия, 05.08.2019
Злоумышленник нападает на пожилых людей в центре города 
В Улан-Удэ пенсионер сбил автомойщицу
В Улан-Удэ пенсионер сбил автомойщицу
Происшествия, 05.08.2019
За выходные в Бурятии зарегистрировано 37 ДТП с механическими повреждениями
В Забайкалье вор оставил потерпевшему свои рваные кроссовки
В Забайкалье вор оставил потерпевшему свои рваные кроссовки
Происшествия, 05.08.2019
Злоумышленник надел кроссовки потерпевшего, оставив свои
У улан-удэнца изъяли гашишное масло
У улан-удэнца изъяли гашишное масло
Происшествия, 04.08.2019
Возбуждено уголовное дело
В селе Бурятии безработный украл деньги
В селе Бурятии безработный украл деньги
Происшествия, 04.08.2019
Кража произошла в магазине  
На Байкале водитель «Хонды» наехала на палатку
На Байкале водитель «Хонды» наехала на палатку
Происшествия, 04.08.2019
В результате наезда пострадала 49-летняя женщина, находившаяся в палатке
В Улан-Удэ подтопило 90 участков
В Улан-Удэ подтопило 90 участков
Происшествия, 04.08.2019
Подтоплены три жилых дома, 151 погреб в домах горожан
В посёлке Наушки в Бурятии подтопило 19 дворов
В посёлке Наушки в Бурятии подтопило 19 дворов
Происшествия, 04.08.2019
Подтопление произошло в результате подъёма уровня воды в Селенге
В Бурятии потушили 5 лесных пожаров
В Бурятии потушили 5 лесных пожаров
Происшествия, 04.08.2019
Сейчас в республике проводится работа по тушению 5 пожаров
Торопившийся водитель устроил ДТП в Улан-Удэ
Торопившийся водитель устроил ДТП в Улан-Удэ
Происшествия, 03.08.2019
Три человека были осмотрены медиками 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^