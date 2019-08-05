Забайкалец поймал вора в своём доме



Накануне в полицию позвонил житель села Арахлей Забайкальского края и сообщил, что на веранде своего дома поймал вора. Злоумышленника он передал прибывшим на место происшествия стражам порядка.



Ночью мужчина услышал шорох, вышел на веранду дома и обнаружил незнакомого молодого человека. Хозяин схватил злоумышленника, который попытался скрыться, прихватив кожаную куртку потерпевшего. Мужчина удерживал незваного гостя до приезда полицейских.



- 26-летний читинец доставлен в отдел полиции, от него получены признательные показания. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление,- сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

