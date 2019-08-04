Кража произошла в магазине
В полицию Бичурского района обратился мужчина с заявлением о краже 3700 рублей из кармана куртки, которую он повесил на вешалку в одном из магазинов села Билютай.
Позже был задержан 29-летний не работающий, ранее судимый житель Кижингинского района.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В селе Бурятии безработный украл деньги
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Кража произошла в магазине
В результате наезда пострадала 49-летняя женщина, находившаяся в палатке
Подтоплены три жилых дома, 151 погреб в домах горожан
Подтопление произошло в результате подъёма уровня воды в Селенге
Ущерб составил 7 тысяч рублей
Сейчас в республике проводится работа по тушению 5 пожаров
Происшествия, 03.08.2019
Три человека были осмотрены медиками
Деньги он потратил на погашение задолженностей перед другими компаниями
В 12 километрах от посёлка он построил себе зимовье
Все культивируемые растения оказались наркосодержащими
В готовности находятся пункты временного размещения
Ситуация осложнялась непогодой и сложной паводковой ситуацией в регионе
Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения
Прокурор назвал это восстановлением социальной справедливости
Жертва пьяного сожителя заявила, что у них «любовь»