В селе Бурятии безработный украл деньги

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Кража произошла в магазине



В полицию Бичурского района обратился мужчина с заявлением о краже 3700 рублей из кармана куртки, которую он повесил на вешалку в одном из магазинов села Билютай.



Позже был задержан 29-летний не работающий, ранее судимый житель Кижингинского района.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



