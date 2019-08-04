В Бурятии потушили 5 лесных пожаров



За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено 5 новых очагов возгорания в Курумканском, Прибайкальском районах и пригороде Улан-Удэ. Всего за сутки проводились работы по тушению 10 лесных пожаров на общей площади около 635 га.



В результате 5 очагов в Баунтовском, Курумканском, Северо-Байкальском районах и пригороде Улан-Удэ ликвидированы. В Баргузинском, Курумканском и Прибайкальском районах продолжаются работы по тушению.



За сутки на тушении было задействовано 320 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, 44 единицы лесопожарной техники.



Кроме того, на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 18 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на площади 46 065 га.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Забайкальского национального парка продолжает действовать режим ЧС, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности.



