В Иркутской области директор банка присвоил 45 миллионов рублей

Деньги он потратил на погашение задолженностей перед другими компаниями







В Иркутской области главным следственным управление ГУ МВД России по региону окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя правления одного из коммерческих банков в присвоении и отмывании денежных средств в особо крупном размере, а также неправомерном обороте средств платежей.Установлено, что 50-летний директор финансово-кредитной организации, используя своё служебное положение, перевёл 45 миллионов рублей, принадлежащих банку, на собственный расчётный счёт. После чего он перечислил присвоенные деньги юридическим лицам, которые он контролировал через подставных физических лиц. Создав фиктивные платёжные поручения, злоумышленник направил денежные средства для погашения имеющихся задолженностей перед другими компаниями.По данному факту следственной частью возбуждены уголовные дела, которые в дальнейшем соединены в одно производство. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В ходе обысков по местам проживания и регистрации лиц из числа руководства банка и осмотра их транспортных средств изъята различная документация, печати подконтрольных фигуранту юридических лиц, сотовые телефоны, ноутбуки и флеш-носители. Следователями допрошены более 50 свидетелей, обобщены результаты различных экспертиз.В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в Кировский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.